Австрія виступила за поглиблення діалогу з Росією

Говорячи про відносини з Росією, Курц зауважив, що Відень хоче "внести свій вклад у зміцнення каналів для діалогу з Росією".

"Мир на континенті може існувати тільки з Росією, а не проти неї", - заявив він.

З 1 липня Австрія почала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме наступні півроку.



У статі також зазначається, що зараз міжнародний порядок змінюється, оскільки існує "непередбачувана адміністрація США, яка ставить під сумнів міжнародні угоди". Європа має бути сильною та залишатися разом з тими, хто підтримує європейські цінності.



"У багатьох сферах ми (ЄС) стали надто бюрократичними, занадто дорогими і занадто повільними, щоб вижити економічно в нашому глобалізованому світі", - відмітив Себастіан Курц додавши, що це викликає занепокоєння щодо майбутнього ЄС.



Як повідомляв УНН, діалог із Російською Федерацією повинен тривати, у тому числі це стосується спірних питань. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас в інтерв'ю газеті Die Saarbrücker Zeitung.