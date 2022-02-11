Австрия выступает против включения "Северного потока-2" в пакет санкций ЕС против России

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в пятницу, что Австрия, как и раньше, выступает против включения газопровода "Северный поток — 2" в пакет санкций против Москвы, который готовит Европейский союз на случай вторжения России в Украину. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.