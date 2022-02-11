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Австрия выступает против включения "Северного потока-2" в пакет санкций ЕС против России

Австрия выступает против включения "Северного потока-2" в пакет санкций ЕС против России

Киев • УНН

 • 17583 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в пятницу, что Австрия, как и раньше, выступает против включения газопровода "Северный поток — 2" в пакет санкций против Москвы, который готовит Европейский союз на случай вторжения России в Украину. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Австрийская нефтяная компания OMV является одним из партнеров российского газового гиганта "Газпром" в проекте трубопровода "Северный поток — 2", что соединяет Россию с Германией, который уже завершен, но еще не введен в эксплуатацию, поскольку он ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Австрия владеет 31,5% OMV и поддерживает проект "Северный поток — 2" .

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты "положат конец" проекту стоимостью 11 миллиардов долларов, если Россия, которая сосредоточила свыше 100 000 военнослужащих возле Украины, вторгнется. Вашингтон давно выступает против "Северного потока — 2", заявляя, что это лишь усилит зависимость Европы от российского газа.

Кроме того, Вена заинтересован в российском банковском секторе, поскольку эта страна является крупнейшим рынком сбыта для австрийского кредитора Raiffeisen Bank International. Общий объем активов Raiffeisen в России составляет 22,9 млрд евро (26,1 млрд долларов).

Европейский Союз заявляет, что готов ввести масштабные экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину, но официальные лица говорят, что это зависит от сложных переговоров между государствами-членами, которые являются далекими от завершения.

Дополнение

Ранее Bloomberg отмечал, что некоторые страны ЕС переживают, что Россия может сократить или остановить поставки газа в Европу посреди зимы из-за возможных санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины. По данным агентства, Европа получает более 40% природного газа из России. Чтобы развеять опасения европейских стран, США ведут переговоры с Катаром, надеясь убедить одного из крупнейших производителей сжиженного газа в мире поставлять свое топливо в ЕС, рассказали источники Bloomberg.

О переговорах США по экспорту газа в случае конфликта России и Украины сообщало и агентство Reuters. По его данным, американские власти провели переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями, чтобы выяснить, кто может стать новыми экспортерами газа в ЕС в случае эскалации. Бизнес ответил, что мировой экспорт газа очень ограничен, и доступного газа очень мало, чтобы полностью заместить огромные объемы топлива из России, рассказали источники Reuters.

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