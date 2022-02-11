Австрія виступає проти включення "Північного потоку — 2" до пакету санкцій ЄС проти Росії

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив у п'ятницю, що Австрія, як і раніше, виступає проти включення газопроводу "Північний потік — 2" до пакету санкцій проти Москви, який готує Європейський союз на випадок вторгнення Росії в Україну. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.