Австрія виступає проти включення "Північного потоку — 2" до пакету санкцій ЄС проти Росії

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 33185 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 57960 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 72587 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 101002 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 109996 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 103031 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125473 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165979 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178083 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215163 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 89557 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162573 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 221577 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 49545 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 25565 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 221576 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162573 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 282780 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 403076 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 656056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 25565 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95325 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133172 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158240 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178812 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Австрія виступає проти включення "Північного потоку — 2" до пакету санкцій ЄС проти Росії

Австрія виступає проти включення "Північного потоку — 2" до пакету санкцій ЄС проти Росії

Київ • УНН

 • 17586 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив у п'ятницю, що Австрія, як і раніше, виступає проти включення газопроводу "Північний потік — 2" до пакету санкцій проти Москви, який готує Європейський союз на випадок вторгнення Росії в Україну. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Австрійська нафтова компанія OMV є одним із партнерів російського газового гіганта "Газпром" у проекті трубопроводу "Північний потік — 2", що з'єднує Росію з Німеччиною, який вже завершено, але ще не введено в експлуатацію, оскільки він очікує на схвалення регулюючих органів Німеччини та ЄС. Австрія володіє 31,5% OMV та підтримує проект "Північний потік — 2" .

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що Сполучені Штати "покладуть кінець" проекту вартістю 11 мільярдів доларів, якщо Росія, яка зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля України, вторгнеться. Вашингтон давно виступає проти "Північного потоку — 2", заявляючи, що це лише посилить залежність Європи від російського газу.

Окрім того, Відень зацікавлений у російському банківському секторі, оскільки ця країна є найбільшим ринком збуту для австрійського кредитора Raiffeisen Bank International. Загальний обсяг активів Raiffeisen у Росії становить 22,9 млрд євро (26,1 млрд доларів).

Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити "масштабні" економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, але офіційні особи кажуть, що це залежить від складних переговорів між державами-членами, які є далекими від завершення.

Доповнення

Раніше Bloomberg зазначав, що деякі країни ЄС переживають, що Росія може скоротити або зупинити постачання газу до Європи посеред зими через можливі санкції, спричинені ситуацією навколо України. За даними агентства, Європа отримує понад 40% природного газу із Росії. Щоб розвіяти побоювання європейських країн, США ведуть переговори з Катаром, сподіваючись переконати одного з найбільших виробників зрідженого газу у світі постачати своє паливо до ЄС, розповіли джерела Bloomberg.

Про переговори США щодо експорту газу у разі конфлікту Росії та України повідомляло й агентство Reuters. За його даними, американська влада провела переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями, щоб з'ясувати, хто може стати новими експортерами газу до ЄС у разі ескалації. Бізнес відповів, що світовий експорт газу дуже обмежений, і доступного газу дуже мало, щоб повністю замістити величезні обсяги палива з Росії, розповіли джерела Reuters.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33