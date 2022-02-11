Австрія виступає проти включення "Північного потоку — 2" до пакету санкцій ЄС проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив у п'ятницю, що Австрія, як і раніше, виступає проти включення газопроводу "Північний потік — 2" до пакету санкцій проти Москви, який готує Європейський союз на випадок вторгнення Росії в Україну. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
Австрійська нафтова компанія OMV є одним із партнерів російського газового гіганта "Газпром" у проекті трубопроводу "Північний потік — 2", що з'єднує Росію з Німеччиною, який вже завершено, але ще не введено в експлуатацію, оскільки він очікує на схвалення регулюючих органів Німеччини та ЄС. Австрія володіє 31,5% OMV та підтримує проект "Північний потік — 2" .
Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що Сполучені Штати "покладуть кінець" проекту вартістю 11 мільярдів доларів, якщо Росія, яка зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля України, вторгнеться. Вашингтон давно виступає проти "Північного потоку — 2", заявляючи, що це лише посилить залежність Європи від російського газу.
Окрім того, Відень зацікавлений у російському банківському секторі, оскільки ця країна є найбільшим ринком збуту для австрійського кредитора Raiffeisen Bank International. Загальний обсяг активів Raiffeisen у Росії становить 22,9 млрд євро (26,1 млрд доларів).
Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити "масштабні" економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну, але офіційні особи кажуть, що це залежить від складних переговорів між державами-членами, які є далекими від завершення.
Доповнення
Раніше Bloomberg зазначав, що деякі країни ЄС переживають, що Росія може скоротити або зупинити постачання газу до Європи посеред зими через можливі санкції, спричинені ситуацією навколо України. За даними агентства, Європа отримує понад 40% природного газу із Росії. Щоб розвіяти побоювання європейських країн, США ведуть переговори з Катаром, сподіваючись переконати одного з найбільших виробників зрідженого газу у світі постачати своє паливо до ЄС, розповіли джерела Bloomberg.
Про переговори США щодо експорту газу у разі конфлікту Росії та України повідомляло й агентство Reuters. За його даними, американська влада провела переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями, щоб з'ясувати, хто може стати новими експортерами газу до ЄС у разі ескалації. Бізнес відповів, що світовий експорт газу дуже обмежений, і доступного газу дуже мало, щоб повністю замістити величезні обсяги палива з Росії, розповіли джерела Reuters.