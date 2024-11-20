Австрия выделяет 10 млн евро на поддержку Украины: куда пойдут деньги

Австрия выделяет 2 млн евро на поддержку программы «Зерно из Украины», 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и еще 3 млн евро на гуманитарную помощь перемещенным лицам через международные гуманитарные организации. Об этом по итогам встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с австрийским коллегой Александером Шалленбергом в Вене сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига выразил благодарность министру Шалленбергу за финансовую и гуманитарную поддержку Австрии.

«Я благодарю Австрию за ее солидарность, а также гуманитарную, финансовую и энергетическую помощь. Я ценю решение выделить 2 миллиона евро на программу «Зерно из Украины». Мы будем и в дальнейшем развивать наше двустороннее сотрудничество», - сказал Сибига.

В контексте российского террора против энергосистемы Украины, Сибига выразил благодарность за решение Австрии предоставить 5 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и надежду на его быструю реализацию.

Он добавил, что украинская сторона также ценит предоставленные Австрией дополнительные 3 миллиона евро на гуманитарную помощь перемещенным лицам через Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие международные гуманитарные организации.

Сибига отметил, что Австрия и Украина едины в защите международного права и восстановлении его силы. Он поблагодарил Австрию за непоколебимую поддержку Формулы мира и добавил, что Европе нужен всеобъемлющий, справедливый и длительный мир.

Глава МИД выразил особую благодарность Австрии за поддержку украинской культурной дипломатии. Во время встречи министры обсудили пути укрепления сотрудничества в этой сфере.

Стороны уделили особое внимание развитию торговли и сотрудничества между украинскими и австрийскими бизнесами. Андрей Сибига отметил, что Украина будет приветствовать участие австрийских компаний в восстановлении и восстановлении.

Глава МИД пожелал Австрии успешных коалиционных переговоров и выразил надежду, что следующее правительство продолжит конструктивный диалог на благо украинского и австрийского народов.

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