Сибига: изменения в ядерной доктрине и недавние угрозы рф следует рассматривать как шантаж
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины назвал изменения в ядерной доктрине рф очередным шантажом. Сибига призвал не подвергаться запугиванию и подчеркнул необходимость принудить рф к миру.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал изменения в ядерной доктрине рф очередным шантажом, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.
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Глава МИД Украины подчеркнул, что "изменения в ядерной доктрине и недавние угрозы россии следует рассматривать как шантаж".
"россия уже много раз использовала эту тактику, чтобы запугать Украину, Европу и мир. Мы должны оставаться твердыми и не подвергаться запугиванию", - сказал Сибига на пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом во время визита в Австрию 20 ноября
Министр отметил, что россия продолжает эскалацию войны, в частности привлекая северокорейские войска. По его словам, агрессивные действия москвы выходят далеко за пределы поля боя, в частности из-за использования энергетики в качестве оружия. Министр отметил, что Австрия недавно почувствовала это на себе, и подчеркнул, что общая задача союзников - противодействовать российскому давлению.
Глава МИД проинформировал австрийского коллегу об ударах россии по энергетической системе Украины, в частности недавней массированной атаке, целью которой стали и объекты атомной энергетики.
"Этот удар стал реальным ответом путина всем тем, кто недавно посещал его или разговаривал с ним по телефону. путин четко дал понять: он хочет войны и продолжает говорить на языке ультиматумов. Мы должны принудить его к миру, а не просить его о мире", - подчеркнул министр.
США не собираются корректировать позицию на фоне того, как россия снижает ядерный порог - Bloomberg19 нояб. 2024, 14:53 • 13338 просмотров