Австрия получила от Британии сведения о шпионаже полковника в пользу России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу РФ. С таким утверждением выступила в воскресенье австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на военного из министерства обороны Австрии, информирует УНН.
По словам источника издания, британцы специально могли предоставить такую информацию австрийским властями, потому что правительство Австрии поддерживает хорошие отношения с Россией. При этом целью Лондона было навредить связям Москвы и Вены, которая выступает за разумный курс в отношении России. Как пишет газета, британская сторона руководствовалась политическими мотива из-за череды скандалов в Соединенном королевстве вокруг российских спецслужб (отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии).
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Ранее газета Der Standard отмечала, что сведения о якобы шпионаже отставного австрийского полковника были получены военной контрразведкой Австрии от Германии.
Как ранее информировал УНН, австрийские власти 9 ноября сообщила, что ведет расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче за последние 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийские системы, высших чиновников и миграционную кризис. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Канцлер Австрии Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предупредила, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.