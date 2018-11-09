The Times: Велика Британія вимагає від ЄС ввести санкції проти керівництва російської розвідки

ukru
Ексклюзив
12:16 • 37453 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 92799 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 89608 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 81231 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 103356 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 114342 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71307 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81542 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 151686 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224874 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.6 м/с
56 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 143403 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 121205 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 108341 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 102130 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 72040 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 92717 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 114306 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 151662 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 499263 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 579212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 66 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 46256 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 52248 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189157 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184444 перегляди
Актуальне
The Times: Велика Британія вимагає від ЄС ввести санкції проти керівництва російської розвідки

The Times: Велика Британія вимагає від ЄС ввести санкції проти керівництва російської розвідки

Київ • УНН

 • 10352 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада Великої Британії наполягає на введенні Євросоюзом санкцій проти високопоставлених співробітників російської розвідки, яких Лондон вважає відповідальними за отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, повідомляє УНН із посиланням на газету The Times.

За словами джерел видання, до списку санкцій увійдуть “півдюжини осіб”. Йдеться про керівництво Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яке в публікації фігурує під колишньою назвою — Головне розвідувальне управління. Санкції можуть бути введені в рамках узгодженого ЄС режиму обмежувальних заходів проти країн, які застосовують хімічну зброю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США нагадали про можливість антиросійських санкцій через “Північний потік — 2”

Як пише The Times, Сполучене Королівство сподівається заручитися підтримкою з боку Франції та Німеччини. Крім того, в жовтні глава британського МЗС Джеремі Хант обговорював питання санкцій із колегою з Угорщини. У рамках санкцій Лондон хоче заморозити активи росіян і заборонити їм в’їзд до ЄС. Британська влада розраховує отримати схвалення країн-партнерів “протягом кількох тижнів”, уточнює газета. Публікація чорного списку запланована на грудень.

Як раніше інформував УНН, Сергій та Юлія Скрипаль були отруєні речовиною нервово-паралітичної дії у березні поточного року в британському місті Солсбері, пізніше обидва пішли на поправку і були виписані з лікарні. На думку Великобританії, до отруєння причетна російська розвідка, зокрема, росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Лондон називає співробітниками ГРУ. Москва заперечує всі звинувачення, а зазначених осіб називає “цивільними”.

Слід зазначити, що Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими. Згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08