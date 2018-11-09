The Times: Велика Британія вимагає від ЄС ввести санкції проти керівництва російської розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада Великої Британії наполягає на введенні Євросоюзом санкцій проти високопоставлених співробітників російської розвідки, яких Лондон вважає відповідальними за отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, повідомляє УНН із посиланням на газету The Times.
За словами джерел видання, до списку санкцій увійдуть “півдюжини осіб”. Йдеться про керівництво Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яке в публікації фігурує під колишньою назвою — Головне розвідувальне управління. Санкції можуть бути введені в рамках узгодженого ЄС режиму обмежувальних заходів проти країн, які застосовують хімічну зброю.
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Як пише The Times, Сполучене Королівство сподівається заручитися підтримкою з боку Франції та Німеччини. Крім того, в жовтні глава британського МЗС Джеремі Хант обговорював питання санкцій із колегою з Угорщини. У рамках санкцій Лондон хоче заморозити активи росіян і заборонити їм в’їзд до ЄС. Британська влада розраховує отримати схвалення країн-партнерів “протягом кількох тижнів”, уточнює газета. Публікація чорного списку запланована на грудень.
Як раніше інформував УНН, Сергій та Юлія Скрипаль були отруєні речовиною нервово-паралітичної дії у березні поточного року в британському місті Солсбері, пізніше обидва пішли на поправку і були виписані з лікарні. На думку Великобританії, до отруєння причетна російська розвідка, зокрема, росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Лондон називає співробітниками ГРУ. Москва заперечує всі звинувачення, а зазначених осіб називає “цивільними”.
Слід зазначити, що Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими. Згідно з розслідуванням Bellingcat і The Insider, під ім’ям Руслан Боширов приховується 39-річний полковник Анатолій Володимирович Чепіга.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипаля — Олександр Мішкін. За їхніми даними, “Олександр Петров” — несправжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.