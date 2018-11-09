The Times: Великобритания требует от ЕС ввести санкции против руководства российской разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Власти Великобритании настаивают на введении Евросоюзом санкций против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Лондон считает ответственными за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает УНН со ссылкой на газету The Times.
По словам источников издания, в список санкций войдут “полдюжины человек”. Речь идет о руководстве Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое в публикации фигурирует под прежним названием — Главное разведывательное управление. Санкции могут быть введены в рамках согласованного ЕС режима ограничительных мер против стран, которые применяют химическое оружие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США напомнили о возможности антироссийских санкций из-за “Северного потока — 2”
Как пишет The Times, Соединенное Королевство надеется заручиться поддержкой со стороны Франции и Германии. Кроме того, в октябре глава британского МИД Джереми Хант обсуждал вопрос санкций с коллегой из Венгрии. В рамках ограничений Лондон хочет заморозить активы россиян и запретить им въезд в ЕС. Британские власти рассчитывают получить одобрение стран-партнеров “в течение нескольких недель”, уточняет газета. Публикация черного списка запланирована на декабрь.
Как ранее информировал УНН, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом нервно-паралитического воздействия в марте текущего года в британском городе Солсбери, позже оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По мнению Великобритании, к отравлению причастна российская разведка, в частности, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ. Москва отрицает все обвинения, а указанных лиц называет “гражданскими”.
Следует отметить, что Петров и Боширов — россияне, фамилии которых называют вымышленными. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига.
Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля — Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” — ненастоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.