Австрія отримала від Британії відомості про шпигунство полковника на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Британські спецслужби передали Австрії відомості про відставного австрійського полковника, який підозрюється Віднем у шпигунстві на користь Росії. Із таким твердженням виступила в неділю австрійська газета Kleine Zeitung із посиланням на військового з міністерства оборони Австрії, інформує УНН.
За словами джерела видання, британці спеціально могли надати таку інформацію австрійській владі, тому що уряд Австрії підтримує хороші відносини із Росією. При цьому метою Лондона було нашкодити зв’язкам Москви і Відня, яка виступає за "розумний курс" щодо Росії. Як пише газета, британська сторона керувалася політичними мотивами через низку скандалів у Сполученому королівстві навколо російських спецслужб (отруєння в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії).
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Раніше газета Der Standard відзначала, що відомості про нібито шпигунстві відставного австрійського полковника були отримані військовою контррозвідкою Австрії від Німеччини.
Як раніше інформував УНН, австрійська влада 9 листопада повідомила, що веде розслідування відносно 70-річного відставного полковника австрійської армії. Міністерство оборони Австрії підозрює його в передачі протягом останніх 20 років російській військовій розвідці інформації про австрійську військову авіацію, артилерійські системи, вищих чиновників і міграційну кризу. Прокуратура перевіряє ці звинувачення в частині злочину про розголошення державної таємниці. У разі підтвердження підозр обвинуваченому військовому пенсіонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Канцлер Австрії Себастьян Курц вже заявив про неприйнятність російського шпигунства в Європі. Міністр закордонних справ Карін Кнайсль скасувала запланований на 2-3 грудня візит до Росії і застерегла, що при підтвердженні факту шпигунства відносини між двома країнами можуть ускладнитися.