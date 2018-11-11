Прокуратура Австрії підозрює у шпигунстві співробітника контррозвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Відня веде розслідування відносно співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьбі з тероризмом Австрії (контррозвідка) за підозрою в шпигунстві, але через секретність справи не може назвати залучені в нього країни. Про це в з посиланням на віденську прокуратуру повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Я можу підтвердити, що в прокуратурі Відня ведеться розслідування відносно співробітника БФТ через шпигунство”, — розповіла представник прокуратури Відня.
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За її словами, це справа ведеться в закритому режимі, тому прокуратура не може викласти суть розслідування. Крім того, вона не стала називати країни, які можуть бути залучені в хід розслідування про шпигунство співробітника контррозвідки.
Нагадаємо, розвідувальна служба Австрії розкрила з міжнародною допомогою шпигунську діяльність за участю відставного офіцера австрійської армії, який більше 10 років передавав секретні документи РФ.
Як повідомляв УНН, Росія викликала посла Австрії в Москві Йоханнеса Айгнера через заяви Відня про шпигунство відставного офіцера австрійської армії на користь РФ.