Прокуратура Австрії підозрює у шпигунстві співробітника контррозвідки

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Відня веде розслідування відносно співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьбі з тероризмом Австрії (контррозвідка) за підозрою в шпигунстві, але через секретність справи не може назвати залучені в нього країни. Про це в з посиланням на віденську прокуратуру повідомляє ТАСС, передає УНН.