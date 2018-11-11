Прокуратура Австрии подозревает в шпионаже сотрудника контрразведки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Вены ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по подозрению в шпионаже, но из-за секретности дела не может назвать вовлеченые в него страны. Об этом в со ссылкой на венскую прокуратуру сообщает ТАСС, передает УНН.
"Я могу подтвердить, что в прокуратуре Вены ведется расследование в отношении сотрудника БФТ из-за шпионажа", - рассказала представитель прокуратуры Вены.
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По ее словам, это дело ведется в закрытом режиме, поэтому прокуратура не может изложить суть расследования. Кроме того, она не стала называть страны, которые могут быть привлечены в ходе расследования о шпионаже сотрудника контрразведки.
Напомним, разведывательная служба Австрии раскрыла международной помощью шпионской деятельности с участием отставного офицера австрийской армии, более 10 лет передавал секретные документы РФ.
Как сообщал УНН, Россия вызвала посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера через заявления Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу РФ.