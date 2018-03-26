Австрия не станет высылать российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт австрийского канцлера.
“Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ (Москве). Но как нейтральная страна мы не будем высылать дипломатов”, — отметил Курц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Исландии объявило дипломатический бойкот РФ и не поедет на чемпионат мира по футболу
“Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией”, — добавил он.
Напомним, Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории.