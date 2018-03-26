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Австрія не стане висилати російських дипломатів

Австрія не стане висилати російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Відень не буде висилати російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт австрійського канцлера.

“Ми підтримуємо чітку заяву Європейської ради і рішення відкликати главу делегації ЄС у РФ (Москві). Але як нейтральна країна ми не будемо висилати дипломатів”, — зазначив Курц.

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“Швидше, ми хочемо бути будівельниками моста між Сходом і Заходом і тримати відкритими канали переговорів із Росією”, — додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України надіслала до МЗС України доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, стосовно яких було прийнято рішення про видворення з української території.

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