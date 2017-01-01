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Австрия формирует альянс против немецкого дорожного сбора

Австрия формирует альянс против немецкого дорожного сбора

Киев • УНН

 • 8906 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В борьбе с немецкими планами введения дорожного сбора для легковых автомобилей, которые используют автобаны, Австрия хочет заручиться поддержкой других соседних с Германией стран, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"В начале года мы пригласим все соседние страны на координационную встречу в Брюсселе", - заявил австрийский министр транспорта Йорг Ляйхтфрид.

По его словам, Нидерланды и Бельгия также критически относятся к немецким планам. Министр называет планы немецкого министра транспорта Александера Добриндта "неприемлемым компромиссом с точки зрения Австрии". Дорожный сбор для легковых автомобилей, пишет Ляйхтфрид, "и дальше во многих аспектах нарушает законодательство ЕС", ведь он касаться только иностранных водителей, и только их автомобили будут проверяться.

Оба эти аспекта, по мнению австрийского министра, составляют "опасность нанести значительный ущерб" водителям из других стран-членов ЕС.

Напомним, что в начале декабря 2016 федеральное правительство Германии и Еврокомиссия обнародовали детали компромисса по дорожногму сбору. В частности, он предусматривал больше вариантов оплаты сбора на короткое время, а также меньшие сборы с экологически чистых автомобилей. Напомним, что Бундестаг принял закон о дорожном сбор с легковых автомобилей еще в марте 2015 года, однако его введение было отложено из-за претензий Еврокомиссии.

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