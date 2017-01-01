Австрія формує альянс проти німецького дорожнього збору
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У боротьбі з німецькими планами запровадження дорожнього збору для легкових автомобілів, які використовують автобани, Австрія хоче заручитися підтримкою інших сусідніх з Німеччиною країн, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“На початку року ми запросимо всі сусідні країни на координаційну зустріч у Брюсселі”, — заявив австрійський міністр транспорту Йорґ Ляйхтфрід.
За його словами, Нідерланди та Бельгія також критично ставляться до німецьких планів. Міністр називає плани німецького міністра транспорту Александера Добріндта “неприйнятним компромісом з погляду Австрії”. Дорожній збір для легкових автомобілів, пише Ляйхтфрід, “і далі в багатьох аспектах порушує законодавство ЄС”, адже він стосуватимуться тільки іноземних водіїв, і тільки їхні автомобілі перевірятимуться.
Обидва ці аспекти, на думку австрійського міністра, становлять “небезпеку завдання значних збитків” водіям з інших країн-членів ЄС.
Нагадаємо, що на початку грудня 2016 року федеральний уряд Німеччини та Єврокомісія оприлюднили деталі компромісу щодо дорожнього збору. Зокрема, він передбачав більше варіантів оплати збору на короткий час, а також менші збори з екологічно чистих автомобілів. Нагадаємо, що Бундестаг прийняв закон про дорожній збір з легкових автомобілів ще у березні 2015 року, проте його запровадження було відкладено через претензії Єврокомісії.