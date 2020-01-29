Австралийские ученые заявили о первом воссоздании коронавируса за пределами Китая

Исследователи из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне заявили, что поделятся образцом, который был выращен от зараженного пациента, со Всемирной организацией здравоохранения и лабораториями по всему миру.

Вирус вспыхнул в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Во вторник Китай сообщил, что количество погибших в стране выросло до 132, при этом подтверждено 5974 случая заражения. Вирус распространяется через кашель и чихание и имеет инкубационный период до 14 дней.

Между тем, вирус распространяется и по миру.

ОАЭ подтвердили новый случай коронавируса в семье, прибывшей из Ухани в Китае. Это первый известный подтвержденный случай вируса в ОАЭ.

Также идут переговоры об эвакуации иностранных граждан из Ухани. В частности, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в среду, что Куала-Лумпур ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Ухани. По его словам, в настоящее время в Ухане находится 78 малазийцев.

В то же время первый чартерный рейс с 206 гражданами Японии, эвакуированными из Ухани уже прибыл в Токио в среду - у четырех из них были симптомы лихорадки или кашля. Япония подтвердила семь пациентов, включая японского водителя туристического автобуса, который был заражен после контакта с китайскими посетителями - первый зарегистрированный случай возможной передачи внутри Японии, по данным министерства здравоохранения.