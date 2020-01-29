Австралійські вчені заявили про перше відтворення коронавірусу за межами Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Група вчених з Австралії в середу заявила, що успішно розробила вирощену в лабораторії версію нового коронавірусу, першу, відтворену за межами Китаю, що може допомогти прискорити створення вакцини. Про це пише Reuters, передає УНН.
Дослідники з Інституту інфекції і імунітету Пітера Доерті в Мельбурні заявили, що поділяться зразком, який був вирощений від зараженого пацієнта, зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та лабораторіями по всьому світу.
Вірус спалахнув у центральному китайському місті Ухань в кінці 2019 року. У вівторок Китай повідомив, що кількість загиблих по країні зросла до 132, при цьому підтверджено 5974 випадків зараження. Вірус поширюється через кашель і чхання і має інкубаційний період до 14 днів.
Тим часом, вірус розповсюджується і по світу.
ОАЕ підтвердили новий випадок коронавірусу у родині, яка прибула з Ухані в Китаї. Це перший відомий підтверджений випадок вірусу в ОАЕ.
Також йдуть переговори про евакуацію іноземних громадян з Ухані. Зокрема, прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив в середу, що Куала-Лумпур веде переговори з Китаєм про евакуацію своїх громадян з Ухані. За його словами, в даний час в Ухані знаходиться 78 малайзійців.
У той же час перший чартерний рейс з 206 громадянами Японії, евакуйованими з Ухані, вже прибув в Токіо в середу - у чотирьох з них були симптоми лихоманки або кашлю. Японія підтвердила сім пацієнтів, включаючи японського водія туристичного автобуса, який був заражений після контакту з китайськими відвідувачами - перший зареєстрований випадок можливої передачі всередині Японії, за даними міністерства охорони здоров'я.