Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года
Киев • УНН
Правительство Австралии ввело санкции против 70 физических и 79 юридических лиц из рф. Ограничения касаются госслужащих и оборонного сектора. Кроме того, Автралия запретила поставки беспилотников в страну-агрессора.
Правительство Австралии ввело крупнейший с февраля 2022 года пакет санкций против россии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел этой страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц. При этом рестрикции коснулись российских государственных служащих, организаций оборонного, транспортного и финансового секторов рф, а также тех, кто "распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины".
Какже дополнительные ограничения введены против лиц, которые, по мнению правительства Австралии, причастны к углублению сотрудничества между россией и Северной Кореей.
Кроме того, Австралия запретила поставки в рф беспилотников, их компонентов, а также оказание любых услуг для российских лиц со стороны австралийских компаний, связанных с технологиями создания БпЛА.
Напомним
Власти Новой Зеландии объявили о пакете дополнительных санкций в отношении российских граждан и предприятий в знак поддержки Украины. В перечень включены 27 физических и 25 юридических лиц. Эти санкции коснутся причастных к военно-промышленному комплексу россии и ее энергетическому сектору.
Британия готовит крупнейший пакет санкций против РФ с начала войны23.02.25, 12:09 • 20079 просмотров