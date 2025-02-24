Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Правительство Австралии ввело крупнейший с февраля 2022 года пакет санкций против россии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел этой страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц. При этом рестрикции коснулись российских государственных служащих, организаций оборонного, транспортного и финансового секторов рф, а также тех, кто "распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины".

Какже дополнительные ограничения введены против лиц, которые, по мнению правительства Австралии, причастны к углублению сотрудничества между россией и Северной Кореей.

Кроме того, Австралия запретила поставки в рф беспилотников, их компонентов, а также оказание любых услуг для российских лиц со стороны австралийских компаний, связанных с технологиями создания БпЛА.

Напомним

Власти Новой Зеландии объявили о пакете дополнительных санкций в отношении российских граждан и предприятий в знак поддержки Украины. В перечень включены 27 физических и 25 юридических лиц. Эти санкции коснутся причастных к военно-промышленному комплексу россии и ее энергетическому сектору.

Британия готовит крупнейший пакет санкций против РФ с начала войны