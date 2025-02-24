Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти рф з 2022 року

ukenru
15 березня, 19:03 • 118741 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177179 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143984 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135965 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115796 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107156 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102651 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139116 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133542 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127986 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 28253 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 19451 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 19836 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 30945 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 17221 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139122 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138169 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272475 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301391 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237296 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 925 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 51902 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110666 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133545 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116078 перегляди
Актуальне
Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти рф з 2022 року

Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти рф з 2022 року

Київ • УНН

 • 116026 перегляди

Уряд Австралії ввів санкції проти 70 фізичних та 79 юридичних осіб з рф. Обмеження стосуються держслужбовців таоборонного сектору. Крім того, Автралія заборонила постачання безпілотників до країни-агресорки.

Уряд Австралії ввів найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти росії. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ цієї країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під обмеження потрапили 70 фізичних та 79 юридичних осіб. При цьому рестрікції торкнулися російських державних службовців, організацій оборонного, транспортного та фінансового секторів рф, а також тих, хто "поширює дезінформацію, що підриває репутацію України".

Крім того, додаткові обмеження введені проти осіб, які, на думку уряду Австралії, причетні до поглиблення співпраці між росією та Північною Кореєю.

Також Австралія заборонила постачання до рф безпілотників, їхніх компонентів, а також надання будь-яких послуг для російських осіб з боку австралійських компаній, пов'язаних з технологіями створення БпЛА.

Нагадаємо

Влада Нової Зеландії оголосила про пакет додаткових санкцій щодо російських громадян і підприємств на знак підтримки України. До переліку включено 27 фізичних та 25 юридичних осіб. Ці санкції торкнуться причетних до військово-промислового комплексу росії та її енергетичного сектору.

Британія готує найбільший пакет санкцій проти рф з початку війни23.02.25, 12:09 • 21811 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
avstraliiaАвстралія
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
ukrainaУкраїна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат

Звернутися з питань розміщення реклами