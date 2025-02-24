Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти рф з 2022 року

Уряд Австралії ввів найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти росії. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ цієї країни, інформує УНН.

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Зазначається, що під обмеження потрапили 70 фізичних та 79 юридичних осіб. При цьому рестрікції торкнулися російських державних службовців, організацій оборонного, транспортного та фінансового секторів рф, а також тих, хто "поширює дезінформацію, що підриває репутацію України".

Крім того, додаткові обмеження введені проти осіб, які, на думку уряду Австралії, причетні до поглиблення співпраці між росією та Північною Кореєю.

Також Австралія заборонила постачання до рф безпілотників, їхніх компонентів, а також надання будь-яких послуг для російських осіб з боку австралійських компаній, пов'язаних з технологіями створення БпЛА.

Нагадаємо

Влада Нової Зеландії оголосила про пакет додаткових санкцій щодо російських громадян і підприємств на знак підтримки України. До переліку включено 27 фізичних та 25 юридичних осіб. Ці санкції торкнуться причетних до військово-промислового комплексу росії та її енергетичного сектору.

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