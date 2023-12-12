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Австралия вдвое сократит прием мигрантов до 2025 года и ужесточит визовые правила

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 03:50  •  812 просмотра

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Австралия планирует сократить ежегодный прием иммигрантов до 250 000 к 2025 году и ужесточить визовые правила для студентов и низкоквалифицированных работников на фоне жилищного и инфраструктурного дефицита.

Правительство Австралии приняло решение в течение двух лет вдвое сократить количество иммигрантов, которых готова принять страна. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Согласно решению правительства, до июня 2025 года планируется сократить годовой прием иммигрантов до 250 тысяч человек - примерно до уровня, который был перед пандемией коронавируса.

В соответствии с новым планом, также будут ужесточены визовые правила для иностранных студентов и низкоквалифицированных работников.

Отмечается, что миграция в Австралию достигла рекордного уровня, ухудшая ситуацию с жильем и инфраструктурой. За год, прошедший с июня 2022-го до июня 2023-го в страну прибыли 510 тысяч мигрантов.

При этом Австралии и в дальнейшем не хватает квалифицированных работников, которых она стремится привлечь.

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Среди новых ограничительных мер - более строгие минимальные требования к владению английским языком для иностранных студентов, а также более тщательный контроль для желающих получить вторую визу - они должны доказать, что дальнейшее обучение продвинет их академические стремления или карьеру.

В Австралии обучаются около 650 тысяч иностранных студентов, многие из них имеют вторую визу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Австралія вдвічі скоротить прийом мігрантів до 2025 року та посилить візові правила
Australia to halve migrant intake by 2025 and tighten visa rules
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