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Міністр внутрішніх справ Великої Британії назвала мігрантів, які перетинають Ла-Манш, "злочинцями"

Міністр внутрішніх справ Великої Британії назвала мігрантів, які перетинають Ла-Манш, "злочинцями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Мігранти, які ризикують своїм життям, щоб прибути до Великої Британії на невеликих човнах, є «злочинцями», заявила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман у телеінтерв'ю в середу, коли уряд наполягає на припиненні перетину Ла-Маншу. Про це УНН інформує посилаючись на Sky News.

Деталі

Міністр імміграції Роберт Дженрік заявив у своєму виступі у вівторок, що «ті, хто перетинає кордон, як правило, ведуть зовсім інший спосіб життя та цінності, ніж ті, хто живе у Великій Британії».

На запитання про те, що мав на увазі Дженрік, Браверман, дочка батьків-індійців, які емігрували до Великої Британії з Маврикія та Кенії, сказала: «Люди, які прибувають сюди нелегально, порушують наші закони. Це суперечить нашим цінностям дотримання верховенства закону, щедрості та допомоги. Вони злочинці і не мають права тут перебувати».

Вона також заявила, що злочинність була «дуже тісно пов'язана» з їхнім прибуттям: «Ми бачимо, що багато людей приїжджають сюди нелегально, які потім залучаються до наркотиків, залучаються до насильницьких злочинів, займаються проституцією».

Коментарі міністра внутрішніх справ пролунали, коли законопроект про нелегальну міграцію повернувся до парламенту, де, як очікується, він усуне останні перешкоди, перш ніж вирушити до Палати лордів для подальшого вивчення.

Уряд вніс низку змін до законодавства, посиливши його за допомогою таких пунктів, як ігнорування ухвал Європейського суду з прав людини, який заблокував рейс для вивезення мігрантів у Руанду в червні минулого року.

Комісія з питань рівності та прав людини (EHCR), виконавчий позавідомчий державний орган Великої Британії, опублікувала у понеділок список побоювань щодо законопроекту. Правозахисна служба заявила, що законопроект може порушити Конвенцію ООН про статус біженців, оскільки обмежує право на притулок та карає біженців.

EHCR заявила, що законопроект також суперечить Європейській конвенції про права людини, частиною якої є Велика Британія з 1950 року.

EHCR стверджував, що законопроект скасовує захист жертв торгівлі людьми та сучасного рабства, ризикує порушити конвенцію про біженців, обмежуючи право на притулок та караючи біженців, та включає широкі положення щодо затримання дітей та вагітних жінок.

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Додамо

У жовтні Браверман назвала прибуття прохачів притулку на південне узбережжя Великої Британії «вторгненням», яке викликало запеклу реакцію.

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