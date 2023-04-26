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Министр внутренних дел Великобритании назвала мигрантов, пересекающих Ла-Манш, "преступниками"

Министр внутренних дел Великобритании назвала мигрантов, пересекающих Ла-Манш, "преступниками"

Киев • УНН

 • 452213 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Мигранты, которые рискуют своей жизнью, чтобы прибыть в Великобританию на небольших лодках, являются «преступниками», заявила министр внутренних дел Суэлла Браверман в телеинтервью в среду, когда правительство настаивает на прекращении пересечения Ла-Манша. Об этом УНН информирует ссылаясь на Sky News.

Детали

Министр иммиграции Роберт Дженрик заявил в своем выступлении во вторник, что «те, кто пересекает границу, как правило, ведут совершенно другой образ жизни и ценности, чем те, кто живет в Великобритании».

На вопрос о том, что имел в виду Дженрик, Браверман, дочь родителей-индийцев, эмигрировавших в Великобританию из Маврикия и Кении, сказала: «Люди, которые прибывают сюда нелегально, нарушают наши законы. Это противоречит нашим ценностям соблюдения верховенства закона, щедрости и помощи. Они преступники и не имеют права здесь находиться».

Она также заявила, что преступность была «очень тесно связана» с их прибытием: «Мы видим, что многие люди приезжают сюда нелегально, которые затем вовлекаются в наркотики, вовлекаются в насильственные преступления, занимаются проституцией».

Комментарии министра внутренних дел прозвучали, когда законопроект о нелегальной миграции вернулся в парламент, где, как ожидается, он устранит последние препятствия, прежде чем отправиться в Палату лордов для дальнейшего изучения.

Правительство внесло ряд изменений в законодательство, усилив его с помощью таких пунктов, как игнорирование постановлений Европейского суда по правам человека, который заблокировал рейс для вывоза мигрантов в Руанду в июне прошлого года.

Комиссия по вопросам равенства и прав человека (EHCR), исполнительный вневедомственный государственный орган Великобритании, опубликовала в понедельник список опасений по поводу законопроекта. Правозащитная служба заявила, что законопроект может нарушить Конвенцию ООН о статусе беженцев, поскольку ограничивает право на убежище и наказывает беженцев.

EHCR заявила, что законопроект также противоречит Европейской конвенции о правах человека, частью которой Великобритания является с 1950 года.

EHCR утверждал, что законопроект отменяет защиту жертв торговли людьми и современного рабства, рискует нарушить конвенцию о беженцах, ограничивая право на убежище и наказывая беженцев, и включает широкие положения о задержании детей и беременных женщин.

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Добавим

В октябре Браверман назвала прибытие просителей убежища на южное побережье Великобритании «вторжением», которое вызвало ожесточенную реакцию.

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