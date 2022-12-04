Албанцям слід заборонити просити притулку у Великій Британії - міністр

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«Албанія – явно небезпечна країна. Дуже важко зрозуміти, як албанець може успішно отримати притулок тут, у Великій Британії», - сказав він.

«У нас є угода про повернення, яку було підписано рік тому, і тисяча албанців уже повернулася. Ми дивимося, що можемо там зробити».

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Роберт Дженрік попередив, що незаконна міграція, ймовірно, буде проблемою «багато років наперед», і сказав, що міністри згодні з тим, що загальний рівень людей, які в'їжджають до країни, надто високий.

Однією з областей, що «дозріли для реформ», за його словами, були правила видачі студентських віз та кількість утриманців.

«Що мене турбує, так це те, що люди приїжджають до місцевих університетів, щоб привезти свої сім'ї до Великої Британії і залишитися тут на тривалий період», - сказав він.

«Дуже значна кількість людей використовують це як шлях до життя у Великій Британії. Це є великим фактором чистої міграції».

Роберт Дженрік сказав, що такі особи мають бути «позбавлені права просити притулку», оскільки він попередив, що нинішній рівень міграції до Великої Британії «нестійкий».

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Доповнення

Його коментарі пролунали після того, як міністерство внутрішніх справ відмовилося коментувати повідомлення The Sunday Times про те, що міністри працюють над законодавством, яке може заборонити особам, які шукають притулку і в'їжджають нелегальними шляхами, будь-коли селитися у Великій Британії.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Суелла Браверман закликала Ріші Сунака підтримати плани щодо затримання всіх нелегальних мігрантів після прибуття.

Албанці становлять понад третину з 33 000 мігрантів з Ла-Маншу, які прибули за перші дев'ять місяців цього року, і Дженрік сказав, що тепер вони є «пріоритетом номер один».

Минулого тижня Сунак провів свої перші переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, під час яких вони домовилися закрити «лазівки», які перешкоджають швидкому поверненню осіб, яким не вдалося отримати притулок.