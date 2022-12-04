Албанцам следует запретить просить убежища в Великобритании – министр

Цитата

«Албания – явно небезопасная страна. Очень трудно понять, как албанец может успешно получить убежище здесь, в Великобритании», – сказал он.

«У нас есть соглашение о возвращении, которое было подписано год назад, и тысяча албанцев уже вернулась. Мы смотрим, что можем там сделать».

Детали

Роберт Дженрик предупредил, что незаконная миграция, вероятно, будет проблемой «много лет наперед», и сказал, что министры согласны с тем, что общий уровень въезжающих в страну людей слишком высок.

Одной из областей, «созревших для реформ», по его словам, были правила выдачи студенческих виз и количество иждивенцев.

«Что меня беспокоит, так это то, что люди приезжают в местные университеты, чтобы привезти свои семьи в Великобританию и остаться здесь на длительный период», – сказал он.

«Очень много людей используют это как путь к жизни в Великобритании. Это является большим фактором чистой миграции».

Роберт Дженрик сказал, что такие лица должны быть «лишены права просить убежища», поскольку он предупредил, что нынешний уровень миграции в Великобританию «неустойчив».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Албании раскритиковал Великобританию за "дискриминацию" албанцев

Дополнение

Его комментарии прозвучали после того, как министерство внутренних дел отказалось комментировать сообщение The Sunday Times о том, что министры работают над законодательством, которое может запретить лицам, ищущим убежища и въезжающим нелегальными путями, когда-либо селиться в Великобритании.

Сообщается, что министр внутренних дел Суэлла Браверман призвала Риши Сунака поддержать планы по задержанию всех нелегальных мигрантов по прибытии.

Албанцы составляют более трети из 33 000 мигрантов из Ла-Манша, прибывших за первые девять месяцев этого года, и Дженрик сказал, что теперь они являются «приоритетом номер один».

На прошлой неделе Сунак провел свои первые переговоры с премьер-министром Албании Эди Рамой, во время которых они договорились закрыть «лазейки», препятствующие быстрому возвращению лиц, которым не удалось получить убежище.