Прем'єр-міністр Албанії розкритикував Велику Британію за "дискримінацію" албанців

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Перетин мігрантами Ла-Маншу на невеликих човнах з континентальної Європи став політичним головним болем для міністрів Великої Британії, які обіцяли, що Brexit призведе до посилення імміграційного контролю.

Офіційна статистика у Великій Британії стверджує, що албанці в даний час складають найбільшу групу, що перетинає Ла-Манш на човнах.

Деталі

У серії повідомлень, розміщених у Twitter, Рама написав, що британська влада активно "дискримінує" албанців.l

"Націлювання на албанців як на причину британської злочинності та прикордонних проблем - це легка риторика, але ігноруються тверді факти", - написав Рама.

"Албанці у Великій Британії багато працюють і сплачують податки. Велика Британія має боротися зі злочинними угрупованнями всіх національностей та припинити дискримінацію… щоб виправдати провали політики", - додав він.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман нещодавно зазнала різкої критики за ибір мови під час дебатів у палаті громад, коли вона заявила про "вторгнення" мігрантів до Англії.

Браверман також вказала пальцем на албанських прохачів притулку, заявивши, що багато дорослих албанців, які шукають притулку у Великій Британії, видавали себе за дітей, і вона має намір "придушити" цю практику.

12 000 албанців прибули до країни після перетину Ла-Манша цього року порівняно з 50 у 2020 році.

Число мігрантів, що прибувають, досягло рекордного рівня, що призвело до затримок у розгляді заяв про надання притулку та збільшення витрат на житло та інші соціальні послуги.