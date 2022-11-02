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Премьер-министр Албании раскритиковал Великобританию за "дискриминацию" албанцев

Премьер-министр Албании раскритиковал Великобританию за "дискриминацию" албанцев

Киев • УНН

 • 303390 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Албании Эди Рама подверг критике британское правительство за "дискриминацию" албанцев, передает УНН.

Ранее

Пересечение мигрантами Ла-Манша на небольших лодках из континентальной Европы стало политической головной болью для министров Великобритании, которые обещали, что Brexit приведет к усилению иммиграционного контроля.

Официальная статистика в Великобритании утверждает, что албанцы в настоящее время составляют самую большую группу, которая пересекает Ла-Манш на лодках.

Детали

В серии сообщений, размещенных в Twitter, Рама написал, что британские власти активно "дискриминируют" албанцев.l

"Нацеливание на албанцев как на причину британской преступности и пограничных проблем – это легкая риторика, но игнорируются жесткие факты", - написал Рама.

"Албанцы в Великобритании много работают и платят налоги. Великобритания должна бороться с преступными группировками всех национальностей и прекратить дискриминацию… чтобы оправдать провалы политики", - добавил он.

Дополнение

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман недавно подверглась резкой критике за выбор языка во время дебатов в палате общин, когда она заявила о "вторжении" мигрантов в Англию.

Браверман также указала пальцем на албанских просителей убежища, заявив, что многие взрослые албанцы, ищущие убежища в Великобритании, выдавали себя за детей, и она намерена "подавить" эту практику.

12 000 албанцев прибыли в страну после пересечения Ла-Манша в этом году по сравнению с 50 в 2020 году.

Число прибывающих мигрантов достигло рекордного уровня, что привело к задержкам в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища и увеличении расходов на жилье и другие социальные услуги.

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