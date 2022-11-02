Премьер-министр Албании раскритиковал Великобританию за "дискриминацию" албанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Албании Эди Рама подверг критике британское правительство за "дискриминацию" албанцев, передает УНН.
Ранее
Пересечение мигрантами Ла-Манша на небольших лодках из континентальной Европы стало политической головной болью для министров Великобритании, которые обещали, что Brexit приведет к усилению иммиграционного контроля.
Официальная статистика в Великобритании утверждает, что албанцы в настоящее время составляют самую большую группу, которая пересекает Ла-Манш на лодках.
Детали
В серии сообщений, размещенных в Twitter, Рама написал, что британские власти активно "дискриминируют" албанцев.l
"Нацеливание на албанцев как на причину британской преступности и пограничных проблем – это легкая риторика, но игнорируются жесткие факты", - написал Рама.
"Албанцы в Великобритании много работают и платят налоги. Великобритания должна бороться с преступными группировками всех национальностей и прекратить дискриминацию… чтобы оправдать провалы политики", - добавил он.
Дополнение
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман недавно подверглась резкой критике за выбор языка во время дебатов в палате общин, когда она заявила о "вторжении" мигрантов в Англию.
Браверман также указала пальцем на албанских просителей убежища, заявив, что многие взрослые албанцы, ищущие убежища в Великобритании, выдавали себя за детей, и она намерена "подавить" эту практику.
12 000 албанцев прибыли в страну после пересечения Ла-Манша в этом году по сравнению с 50 в 2020 году.
Число прибывающих мигрантов достигло рекордного уровня, что привело к задержкам в рассмотрении заявлений о предоставлении убежища и увеличении расходов на жилье и другие социальные услуги.