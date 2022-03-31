Австралия после выступления Зеленского вводит пошлины на товары из рф и отказывается от российских нефти и газа – Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Австралия после выступления Президента Украины в парламенте вводит пошлину 35% на все товары из рф и отказывается от российских нефти и газа. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
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“Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит пошлины 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику. Работа продолжается", - написал Ермак.
Добавим
Сегодня стало известно, что Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования торговле для россии и беларуси и применить в отношении импорта из этих стран дополнительную пошлину в виде 35%. Мера вступит в силу 25 апреля этого года.
“Это решение было принято после совместного заявления Австралии с другими единомышленниками-членами Всемирной торговой организации, в которой решительно осуждаются действия России и высказывают обязательства принять все меры, которые мы считаем необходимыми, как члены ВТО, для защиты наших основных интересов безопасности”, - сказано в заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона.
Отмечается также, что с 25 апреля вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Палате представителей Австралии в четверг заявил, что нужны новые мощные санкции против россии, а также нужно останавливать любые попытки рф обходить их.