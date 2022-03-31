Зеленський до парламенту Австралії: потрібно зупиняти будь-які намагання рф обходити санкції

Цитата

"Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників. За ту допомогу, яку ваша держава вже надала нам. Зокрема, і за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але це тільки початок. Ми разом можемо, а отже і повинні зробити ще більше. Потрібні нові санкції проти росії. Потужні санкції. Поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря, вона повинна платити найвищу ціну. Жоден російський корабель не повинен допускатися у порти вільного світу. Купувати російську нафту – означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що має бути повністю зупинена будь-яка бізнес-активність з росією. "Жодного долара на знищення людей! Також потрібно зупиняти будь-які намагання росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам? Але передусім – треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Щоб зло програло і щоб росія шукала мир, Україні потрібно мати усе необхідне на полі бою", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.

Сполучені Штати разом із союзниками планують ввести нові санкції проти додаткових секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки повномасштабного вторгнення рф в Україну.