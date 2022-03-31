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Зеленский - парламенту Австралии: нужно останавливать любые попытки рф обходить санкции

Киев • УНН

 • 101419 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Палате представителей Австралии заявил, что нужны новые мощные санкции против россии, а также нужно останавливать любые попытки рф обходить их, передает корреспондент УНН.

Зеленский - парламенту Австралии: нужно останавливать любые попытки рф обходить санкции

Цитата

"Я благодарен Австралии за двухпартийную поддержку нашей защиты от захватчиков. За ту помощь, которую ваше государство уже предоставило нам. В частности, и за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики. Но это только начало. Мы вместе можем, а следовательно и должны сделать еще больше. Нужны новые санкции против россии. Мощные санкции. Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря, она должна платить самую высокую цену. Ни один российский корабль не должен допускаться в порты свободного мира. Покупать российскую нефть - значит оплачивать разрушение основ глобальной безопасности", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что должна быть полностью остановлена любая бизнес-активность с россией. "Ни одного доллара на уничтожение людей! Также нужно останавливать любые попытки россии обходить санкции. Ведь что же это за санкции тогда, если их можно обойти благодаря нехитрым схемам? Но прежде всего - надо вооружать тех, кто реально борется за свободу. Чтобы зло проиграло и чтобы россия искала мир, Украине нужно иметь все необходимое на поле боя", - отметил Зеленский.

Дополнение

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.

Соединенные Штаты вместе с союзниками планируют ввести новые санкции против дополнительных секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для поддержки полномасштабного вторжения рф в Украину.

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