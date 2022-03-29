США з союзниками планують санкції проти нових секторів російської економіки - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сполучені Штати разом із союзниками планують ввести нові санкції проти додаткових секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“На додаток до санкцій щодо компаній у секторах, які сприяють шкідливій діяльності кремля, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок”, - сказав Адеємо під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.
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Адеємо зауважив, що поширення та застосування санкцій проти росії спрямоване на “підрив здатності кремля керувати своєю військовою машиною”. Обмеження координуватимуть спільно з 30 партнерами та союзниками, що також засуджують дії Кремля.
За словами заступника міністра фінансів США, санкції, запроваджені після 24 лютого, виявилися “надзвичайно ефективними у втягненні росії у фінансову кризу”.
Він зауважив, що посилення економічних санкцій має бути уточнено, щоб зберегти їх ефективність, включаючи уникнення односторонніх дій та забезпечення того, щоб вони були пов’язані з чіткими політичними цілями та могли бути легко скасовані, коли будуть досягнуті.
Окрім того, Адеємо звернув увагу на необхідність розв'язання проблеми продовольчої безпеки, що виникла через порушення поставок зерна з України на тлі війни. Він також додав, що міжнародній спільноті необхідно завершити укладання глобальної угоди про мінімальний корпоративний податок та продовжити боротьбу з пандемією COVID-19.
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Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.
В одній з недавній заяв Єврокомісія закликала уряди країн ЄС припинити національні програми продажу громадянства інвесторам, також відомих як "золоті паспорти", росіянам і білорусам.