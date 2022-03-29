США з союзниками планують санкції проти нових секторів російської економіки - Reuters

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 66606 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 78066 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 86425 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 91440 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101656 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153684 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71788 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152896 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110199 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69558 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
60%
Популярнi новини

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 15096 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

14 квітня, 17:29 • 8340 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 14261 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 9218 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15917 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 66606 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153684 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176606 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152896 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97154 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99675 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44193 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47538 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62108 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

США з союзниками планують санкції проти нових секторів російської економіки - Reuters

Київ • УНН

 • 111034 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Сполучені Штати разом із союзниками планують ввести нові санкції проти додаткових секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

США з союзниками планують санкції проти нових секторів російської економіки - Reuters

Цитата

“На додаток до санкцій щодо компаній у секторах, які сприяють шкідливій діяльності кремля, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок”, - сказав Адеємо під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.

Деталі

Адеємо зауважив, що поширення та застосування санкцій проти росії спрямоване на “підрив здатності кремля керувати своєю військовою машиною”. Обмеження координуватимуть спільно з 30 партнерами та союзниками, що також засуджують дії Кремля.

За словами заступника міністра фінансів США, санкції, запроваджені після 24 лютого, виявилися “надзвичайно ефективними у втягненні росії у фінансову кризу”.

Він зауважив, що посилення економічних санкцій має бути уточнено, щоб зберегти їх ефективність, включаючи уникнення односторонніх дій та забезпечення того, щоб вони були пов’язані з чіткими політичними цілями та могли бути легко скасовані, коли будуть досягнуті.

Окрім того, Адеємо звернув увагу на необхідність розв'язання проблеми продовольчої безпеки, що виникла через порушення поставок зерна з України на тлі війни. Він також додав, що міжнародній спільноті необхідно завершити укладання глобальної угоди про мінімальний корпоративний податок та продовжити боротьбу з пандемією COVID-19.

Раніше

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.

В одній з недавній заяв Єврокомісія закликала уряди країн ЄС припинити національні програми продажу громадянства інвесторам, також відомих як "золоті паспорти", росіянам і білорусам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41