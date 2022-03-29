США с союзниками планируют санкции против новых секторов российской экономики - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Соединенные Штаты вместе с союзниками планируют ввести новые санкции против дополнительных секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для поддержки полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, которые способствуют вредоносной деятельности кремля, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок”, - сказал Адейемо во время выступления в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.
Детали
Адейемо отметил, что распространение и применение санкций против россии направлено на “подрыв способности кремля управлять своей военной машиной”. Ограничения будут координировать совместно с 30 партнерами и союзниками, также осуждающими действия кремля.
По словам заместителя министра финансов США, санкции, введенные после 24 февраля, оказались чрезвычайно эффективными в вовлечении россии в финансовый кризис”.
Он заметил, что ужесточение экономических санкций должно быть уточнено, чтобы сохранить их эффективность, включая избегание односторонних действий и обеспечение того, чтобы они были связаны с четкими политическими целями и могли быть легко отменены, когда будут достигнуты.
Кроме того, Адейемо обратил внимание на необходимость решения проблемы продовольственной безопасности, возникшей из-за нарушения поставок зерна из Украины на фоне войны. Он также добавил, что международному сообществу необходимо завершить заключение глобального соглашения о минимальном корпоративном налоге и продолжить борьбу с пандемией COVID-19.
Дополнение
Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжения в Украину.
В одной из недавних заявлений Еврокомиссия призвала правительства стран ЕС прекратить национальные программы продажи гражданства инвесторам, также известных как "золотые паспорта", россиянам и белорусам.