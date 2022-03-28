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Щоб не обійшли санкції за війну проти України: ЄС хоче покласти край "золотим паспортам" росіянам

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Європейська комісія у понеділок закликала уряди країн ЄС припинити національні програми продажу громадянства інвесторам, також відомих як "золоті паспорти", а також "золоті дозволи на проживання" росіянам і білорусам, пише УНН.

Щоб не обійшли санкції за війну проти України: ЄС хоче покласти край "золотим паспортам" росіянам

Цитата

"В опублікованій сьогодні рекомендації Єврокомісія закликає держави-члени негайно скасувати будь-які існуючі програми громадянства інвесторів та забезпечити наявність суворих перевірок для усунення ризиків, пов'язаних із програмами резидентства інвесторів", - вказано у заяві ЄК.

"Європейські цінності не продаються. Ми вважаємо, що продаж громадянства через "золоті паспорти" є незаконним згідно з законодавством ЄС і створює серйозні ризики для нашої безпеки. Це відкриває двері для корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Усі зацікавлені держави-члени мають негайно припинити свої програми громадянства інвестора. Крім того, вони повинні оцінити, чи повинні вони анулювати будь-які "золоті паспорти", які вже були надані особам, які потрапили під санкції, та іншим особам, які суттєво підтримують війну Путіна", - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань юстиції та захисту прав споживачів Дідьє Рейндерс.

Деталі

Єврокомісія зауважує, що "часто і послідовно висловлювала свою серйозну занепокоєність щодо програм отримання громадянства та посвідки на проживання для інвесторів та пов'язаних з ними ризиків". "Сьогоднішня рекомендація є частиною ширшої політики Єврокомісії щодо вжиття рішучих заходів щодо цих програм. Нинішній контекст російської агресії проти України ще раз наголошує на цих ризиках", - сказано у заяві.

Деякі громадяни росії чи білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують війну в Україні, вказують у Єврокомісії, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, у тому числі для вільного пересування Шенгенською зоною, в межах цих програм.

"Щоб усунути ці безпосередні ризики, Єврокомісія також сьогодні рекомендує державам-членам оцінити, чи слід відкликати громадянство, надане за програмою "золотого паспорта" громадянам росії чи білорусі, які включені до санкційного списку ЄС у зв'язку з війною в Україні. Види на проживання, видані за програмою резидентства інвестора громадянам росії чи білорусі, щодо яких діють санкції, мають бути негайно відкликані після індивідуальної оцінки та відповідно до принципу пропорційності, основних прав та національного законодавства держав-членів. Ці заходи повинні застосовуватися до громадян росії чи білорусі, які суттєво підтримують війну в Україні", - вказали у ЄК.

Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС та партнери продовжуватимуть застосовувати санкції проти росії за її агресію проти України, а також зміцнювати зусилля щодо закриття лазівок, які використовуються для обходу санкцій.

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