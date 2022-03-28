Чтобы не обошли санкции за войну против Украины: ЕС хочет положить конец "золотым паспортам" россиянам

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"В опубликованной сегодня рекомендации Еврокомиссия призывает государства-члены немедленно отменить любые существующие программы гражданства инвесторов и обеспечить наличие строгих проверок для устранения рисков, связанных со схемами резидентства инвесторов", - указано в заявлении ЕК.

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы гражданства инвесторов. Кроме того, они должны оценить, должны ли они аннулировать какие-либо "золотые паспорта", уже выданные лицам, находящимся под санкциями, и другим лицам, значительно поддерживающим войну Путина", - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс.

Детали

Еврокомиссия отмечает, что "часто и последовательно высказывала свою озабоченность относительно программ получения гражданства и вида на жительство для инвесторов и связанных с ними рисков". "Сегодняшняя рекомендация является частью более широкой политики Еврокомиссии по принятию решительных мер в отношении этих программ. Нынешний контекст российской агрессии против Украины еще раз подчеркивает эти риски", - сказано в заявлении.

Некоторые граждане россии или беларуси, которые находятся под санкциями или активно поддерживают войну в Украине, отмечают в Еврокомиссии, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне, в пределах этих программ.

"Чтобы устранить эти непосредственные риски, Еврокомиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отозвать гражданство, предоставленное по программе "золотого паспорта" гражданам россии или беларуси, которые включены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине. Виды на жительство, выданные по программе резидентства инвестора гражданам россии или беларуси, в отношении которых действуют санкции, должны быть немедленно отозваны после индивидуальной оценки и в соответствии с принципом пропорциональности, основными правами и национальным законодательством государств-членов. Эти меры должны применяться к гражданам россии или беларуси, которые существенно поддерживают войну в Украине", - указали в ЕК.

Дополнения

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС и партнеры будут продолжать применять санкции против россии за ее агрессию против Украины, а также предпринимать усилия по закрытию лазеек, которые используются для обхода санкций.