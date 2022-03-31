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Австралія після виступу Зеленського вводить мито на товари з рф і відмовляється від російських нафти та газу – Єрмак

Київ • УНН

 • 108888 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Австралія після виступу Президента України в парламенті вводить мито 35% на всі товари з рф та відмовляється від російських нафти та газу. Про це написав в своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Австралія після виступу Зеленського вводить мито на товари з рф і відмовляється від російських нафти та газу – Єрмак

Цитата

“Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується”, - написав Єрмак.

Додамо

Сьогодні стало відомо, що Австралія вирішила скасувати режим найбільшого сприяння торгівлі для Росії та Білорусії та застосувати щодо імпорту з цих країн додаткове мито у вигляді 35%. Захід набуде чинності 25 квітня цього року.

“Це рішення було прийнято після спільної заяви Австралії з іншими однодумцями-членами Світової організації торгівлі, в якій рішуче засуджуються дії Росії та висловлюються зобов’язання вжити всіх дій, які ми вважаємо необхідними, як члени СОТ, для захисту наших основних інтересів безпеки”, - сказано в заяві прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона.

Зазначається також, що з 25 квітня набуде чинності заборона на імпорт нафти та інших енергоносіїв із Росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Палати представників Австралії у четвер заявив, що потрібні нові потужні санкції проти росії, а також потрібно зупиняти будь-які намагання рф обходити їх.

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