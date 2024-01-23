Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

Правительство Австралии ввело персональные санкции в отношении россиянина, ответственного за взлом баз данных крупнейшей медицинской страховой компании страны Medibank. Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет об одной из крупнейших краж данных в стране, которая затронула около 10 миллионов клиентов.

Расследование, проведенное федеральной полицией Австралии и государственным агентством по кибербезопасности, установило причастность гражданина России Александра Ермакова к взлому сети Medibank и краже 9,7 млн записей о личных данных клиентов страховой компании.

Правительство Австралии вводит адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении Александра Ермакова отметила Вонг, выступая перед журналистами в Сиднее.

Также глава внешнеполитического ведомства пояснила, что ограничительные меры будут работать и в отношении австралийских граждан и предприятий, связанных с россиянином.

Любое использование активов, принадлежащих или связанных с Ермаковым, сделки с ними, в том числе с помощью криптовалютных кошельков или платежей, будут квалифицированы как уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и крупными штрафами уточнила она.

Дополнение

В 2022 году Medibank объявил, что хакер похитил личную информацию 9,7 миллиона нынешних и бывших клиентов и обнародовал данные в темной сети.

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