Австралія наклала санкції на російського хакера через злам медичної страхової компанії

Уряд Австралії запровадив персональні санкції щодо росіянина, відповідального за зламування баз даних найбільшої медичної страхової компанії країни Medibank. Про це повідомила голова австралійського МЗС Пенні Вонг, пише Reuters, передає УНН.

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Йдеться про одну з найбільших крадіжок даних у країні, яка зачепила близько 10 мільйонів клієнтів.

Розслідування, проведене федеральною поліцією Австралії та державним агентством з кібербезпеки, встановило причетність громадянина Росії Олександра Єрмакова до злому мережі Medibank та крадіжці 9,7 млн ​​записів про особисті дані клієнтів страхової компанії.

Також глава зовнішньополітичного відомства пояснила, що обмежувальні заходи працюватимуть і щодо австралійських громадян та підприємств, пов'язаних із росіянином.

Будь-яке використання активів, що належать або пов'язані з Єрмаковим, угоди з ними, у тому числі за допомогою криптовалютних гаманців або платежів, будуть кваліфіковані як кримінальний злочин, який карається позбавленням волі на строк до 10 років та великими штрафами