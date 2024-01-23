Австралія наклала санкції на російського хакера через злам медичної страхової компанії
Київ • УНН
Австралія запровадила персональні санкції проти російського хакера Олександра Єрмакова за злам Medibank, найбільшої в країні компанії медичного страхування. В результаті злому були викрадені дані близько 10 мільйонів клієнтів, що робить його однією з найбільших крадіжок даних в країні.
Уряд Австралії запровадив персональні санкції щодо росіянина, відповідального за зламування баз даних найбільшої медичної страхової компанії країни Medibank. Про це повідомила голова австралійського МЗС Пенні Вонг, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Йдеться про одну з найбільших крадіжок даних у країні, яка зачепила близько 10 мільйонів клієнтів.
Розслідування, проведене федеральною поліцією Австралії та державним агентством з кібербезпеки, встановило причетність громадянина Росії Олександра Єрмакова до злому мережі Medibank та крадіжці 9,7 млн записів про особисті дані клієнтів страхової компанії.
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Також глава зовнішньополітичного відомства пояснила, що обмежувальні заходи працюватимуть і щодо австралійських громадян та підприємств, пов'язаних із росіянином.
Будь-яке використання активів, що належать або пов'язані з Єрмаковим, угоди з ними, у тому числі за допомогою криптовалютних гаманців або платежів, будуть кваліфіковані як кримінальний злочин, який карається позбавленням волі на строк до 10 років та великими штрафами
Доповнення
У 2022 році Medibank оголосив, що хакер викрав особисту інформацію 9,7 мільйона нинішніх і колишніх клієнтів і оприлюднив дані в темній мережі.
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