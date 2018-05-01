Avicii умер от потери крови - СМИ

Источники СМИ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.

Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант чувствовал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.