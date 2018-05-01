Avicii умер от потери крови - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii умер от значительной потери крови. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Источники СМИ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.
Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант чувствовал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.
Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.