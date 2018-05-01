Avicii помер від втрати крові - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Шведський діджей і музичний продюсер Avicii помер від значної втрати крові. Про це повідомляє TMZ з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Джерела ЗМІ, знайомі з обставинами події, заявляють, що до смерті призвела кровотеча.
Раніше сім'я загиблого діджея повідомила, що музикант відчував "сильний стрес", до якого привів його "перфекціонізм" і постійна важка робота.
Як повідомляв УНН, шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п’ятницю, 20 квітня.