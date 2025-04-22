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Авиаудары по Харьковской области: ранены люди и разрушения домов в прифронтовом селе

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Российские оккупанты нанесли серию авиаударов по селу Гороховатка, Изюмского района. Ранены двое гражданских, повреждены и разрушены частные дома, хозяйственные постройки и магазины.

Авиаудары по Харьковской области: ранены люди и разрушения домов в прифронтовом селе

По прифронтовому селу Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области нанесена серия авиаударов, ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Передает УНН со ссылкой на информацию руководителя областной военной администрации Олега Синегубова и ГСЧС.

Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Гороховатка. В результате попадания КАБ в огород, горели конструктивные элементы разрушенной хозяйственной постройки и гаража на площади 100 м.кв. Повреждено остекление окон и кровли 4 частных домов, 1 киоск и пункт выдачи почтовых заказов.

- говорится в сообщении руководителя ОВА.

По данным ГСЧС:

Оккупанты сбросили несколько управляемых бомб на частные жилые дома в селе Гороховатка. В результате ударов ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина. Медики ГСЧС оказали им первую помощь.

Также горели 4 частных дома, хозяйственные постройки и гараж. Повреждены еще 11 домов и 3 магазина.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что россия не соблюдала "пасхальное перемирие". Обстрелы и атаки на пограничников продолжались на границе в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ15.04.25, 14:34 • 6706 просмотров

Игорь Тележников

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