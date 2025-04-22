Авиаудары по Харьковской области: ранены люди и разрушения домов в прифронтовом селе

По прифронтовому селу Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области нанесена серия авиаударов, ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Передает УНН со ссылкой на информацию руководителя областной военной администрации Олега Синегубова и ГСЧС.

Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Гороховатка. В результате попадания КАБ в огород, горели конструктивные элементы разрушенной хозяйственной постройки и гаража на площади 100 м.кв. Повреждено остекление окон и кровли 4 частных домов, 1 киоск и пункт выдачи почтовых заказов.