Авіаудари по Харківщині: поранені люди і руйнування будинків у прифронтовому селі
Київ • УНН
Російські окупанти завдали серію авіаударів по селу Гороховатка, Ізюмського району. Поранені двоє цивільних, пошкоджено та зруйновано приватні будинки, господарчі споруди та магазини.
По прифронтовому селу Гороховатка в Ізюмському районі Харківщини нанесено серію авіаударів, поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік.
Передає УНН із посиланням на інформацію керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та ДСНС.
Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок влучання КАБ в город, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 м.кв. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 4 приватних будинків, 1 кіоск та пункт видачі поштових замовлень.
За даними ДСНС:
Окупанти скинули декілька керованих бомб на приватні житлові будинки в селі Гороховатка. Внаслідок ударів поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Медики ДСНС надали їм першу допомогу.
Також горіли 4 приватні оселі, господарчі споруди та гараж. Пошкоджено ще 11 будинків та 3 магазини.
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