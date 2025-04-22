Авіаудари по Харківщині: поранені люди і руйнування будинків у прифронтовому селі

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу
08:27 • 8572 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 25348 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 48849 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 142540 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 78568 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 69368 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 64630 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 40363 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 31895 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 83866 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3.2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Британські вчені зафільмували "алковечірку" шимпанзе, що ласували ферментованими фруктами

22 квітня, 00:14 • 25987 перегляди

Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: фотоподробиці від ДСНС

22 квітня, 00:32 • 47078 перегляди

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 29025 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 24051 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 10612 перегляди
Публікації

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 25338 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 65817 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 142529 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 56250 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 62933 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 5748 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 29620 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 32795 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 30005 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 63176 перегляди
Актуальне

Telegram

The Washington Post

The Times

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Авіаудари по Харківщині: поранені люди і руйнування будинків у прифронтовому селі

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Російські окупанти завдали серію авіаударів по селу Гороховатка, Ізюмського району. Поранені двоє цивільних, пошкоджено та зруйновано приватні будинки, господарчі споруди та магазини.

Авіаудари по Харківщині: поранені люди і руйнування будинків у прифронтовому селі

По прифронтовому селу Гороховатка в Ізюмському районі Харківщини нанесено серію авіаударів, поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік.

Передає УНН із посиланням на інформацію керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та ДСНС.

Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок влучання КАБ в город, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 м.кв. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 4 приватних будинків, 1 кіоск та пункт видачі поштових замовлень.

- ідеться у повідомленні керівника ОВА.

За даними ДСНС:

Окупанти скинули декілька керованих бомб на приватні житлові будинки в селі Гороховатка. Внаслідок ударів поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Медики ДСНС надали їм першу допомогу.

Також горіли 4 приватні оселі, господарчі споруди та гараж. Пошкоджено ще 11 будинків та 3 магазини.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росія не дотримувалася "великоднього перемир'я". Обстріли та атаки на прикордонників тривали на кордоні у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ15.04.25, 14:34 • 6706 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Харківська область
Україна
Brent
$67.09
Bitcoin
$88,403.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,455.41
Ethereum
$1,629.12