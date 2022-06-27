Авиация ВСУ уничтожила вражеский склад с боеприпасами и технику российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Вчера, 27 июня, украинские защитники уничтожили вражеский склад с боеприпасами и взорвали большое количество техники оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Детали
Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
В результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.
Напомним
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