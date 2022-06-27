Авіація ЗСУ знищила ворожий склад з боєприпасами та техніку російських окупантів

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Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

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ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку над Миколаївщиною.