Авіація ЗСУ знищила ворожий склад з боєприпасами та техніку російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Вчора, 27 червня, українські захисники знищили ворожий склад з боєприпасами та підірвали велику кількість техніки окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
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Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.
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