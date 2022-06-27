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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 15600 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Авіація ЗСУ знищила ворожий склад з боєприпасами та техніку російських окупантів

Авіація ЗСУ знищила ворожий склад з боєприпасами та техніку російських окупантів

Київ • УНН

 • 115693 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Вчора, 27 червня, українські захисники знищили ворожий склад з боєприпасами та підірвали велику кількість техніки окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

Нагадаємо 

ЗСУ знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку над Миколаївщиною.

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