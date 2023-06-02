Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа “Ланцет” и 1 разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены украинскими защитниками. Информация еще уточняется.

Также, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву, из которых все были уничтожены, и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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