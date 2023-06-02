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Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 797691 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу “Ланцет” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

 У Генштабі зазначили, що попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені українськими захисниками. Інформація ще уточнюється.

Також, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, з яких всі були знищені, та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

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