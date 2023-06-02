В небі над Київщиною було знищено понад 30 повітряних цілей - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В небі над Київом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.
Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".
За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)! Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В ніч на 1 червня 2023 року росіяни завдали чергової ракетної атаки російських окупантів. Внаслідок обстрілу, у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.
Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).