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В небі над Київщиною було знищено понад 30 повітряних цілей - КМВА

В небі над Київщиною було знищено понад 30 повітряних цілей - КМВА

Київ • УНН

 • 544267 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. В небі над Київом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.

Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed". 

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)! Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

В ніч на 1 червня 2023 року росіяни завдали чергової ракетної атаки російських окупантів. Внаслідок обстрілу, у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

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