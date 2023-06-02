В небе над Киевщиной было уничтожено более 30 воздушных целей - КГВА

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"Террор Киева воздушными атаками продолжается. Сумасбродные террористы практически без пауз нападают на столицу. За последние 6 дней рашисты нанесли уже 6-й воздушный удар по городу! И каждый раз враг менял оружие. После баллистических ракет переддень, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – барражирующие боеприпасы "Shahed".

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей различного типа (окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы)! Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ночь на 1 июня 2023 года россияне нанесли очередную ракетную атаку российских оккупантов. В результате обстрела, в столице погибло три человека, в том числе ребёнок 2013 г.р.

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

По данному факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставления в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).