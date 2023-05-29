Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БПЛА разведывательного типа", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отмечали, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.

Напоминаем

Противовоздушная оборона Киевщины обнаружила и уничтожила более 40 целей.