Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 - по його зенітно-ракетних комплексах.



Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу", - йдеться у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначали, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо

Протиповітряна оборона Київщини виявила та знищила більш як 40 цілей.