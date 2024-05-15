Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Российский самолёт сбросил авиационный боеприпас на посёлок в воронежской области рф, боеприпас взорвался, пострадавших нет, сообщает российский телегра-канал ASTRA со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

"Неустановленный авиационный боеприпас упал с российского самолёта на посёлок пробуждение в воронежской области вечером 14 мая", - сообщают источники ASTRA.

"Боеприпас взорвался, на месте образовалась воронка глубиной около метра. Пострадавших нет", - указано в сообщении.

За день этого, 12 мая, как сообщал телеграм-канал, две авиабомбы вкс рф уронили на белгородскую область рф. Ранее сообщалось, что за 10-11 мая вс рф уронили на белгородскую область 5 авиабомб. 4 мая российский самолёт сбросил на белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого происшествия скрыли.

Таким образом, за последние 3 месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские вкс рф сбросили как минимум 35 ФАБ и один неустановленный боеприпас, указывает телеграм-канал.

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