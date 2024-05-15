Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  81436 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  108046 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  142163 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  135788 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156357 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152503 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131105 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175718 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210685 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215133 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

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Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  321442 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  363439 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  363096 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  368883 просмотра

Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Российский самолет сбросил неопознанный боеприпас на поселок в воронежской области, в результате чего произошел взрыв и образовалась воронка, но жертв нет.

Новости Мира •   •  2520 просмотра
Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин

Харьков надежно защищен, но россия делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения с помощью ракетных и бомбовых обстрелов.

Война •   •  3752 просмотра
Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин

У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, разговоры россии о "мире" и "перемирии" являются фасадом для восстановления и передислокации сил, в то же время продолжая атаки на украинские города и гражданское население.

Война •   •  4851 просмотра
У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

В Харьковской области российской агрессии погибли два человека, в частности, в селе Старица россияне застрелили 47-летнего гражданского мужчину, среди раненых - двое полицейских.

Война •   •  5420 просмотра
В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, причем Польша серьезно подходит к этому вопросу, и ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, что будет отражать значительную военную помощь и поддержку Украины со стороны Польши.

политика •   •  5451 просмотра
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ

Администрация Байдена считает, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне в Украине. Ситуация на фронте потенциально может привести к началу мирных переговоров и перемирию по "корейскому сценарию".

Война •   •  6549 просмотра
Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции

На некоторых участках вблизи Лукьянца и Волчанска подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизнь и избежать потерь от российских огневых и штурмовых действий, одновременно не давая противнику закрепиться и проводить контратаки.

Война •   •  6748 просмотра
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет.

Экономика •   •  6616 просмотра
БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно

Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Два взрыва прогремели в Николаеве, Украина, по словам главы областной военной администрации. Он призвал к максимальному вниманию.

Война •   •  40954 просмотра
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.

Общество •   •  36990 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина