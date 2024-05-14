Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Российская авиация вчера "потеряла" еще две авиабомбы над белгородской областью, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

13 мая в поле рядом с российским селом Варваровка нашли упавшую авиабомбу ФАБ-500. По данным ASTRA, она снова "нештатно" сошла во время работы вкс рф. Пострадавших не было, эвакуации не было.

В этот же день в полукилометре от села Никольское нашли еще одну авиабомбу - ФАБ-250. Пострадавших не было.

Уничтожить боеприпасы, которые "нештатно сошли", не долетели до Украины, должны сегодня.

Ранее ASTRA сообщала, что за 10-11 мая вс рф впустили на Белгородскую область 5 авиабомб. За последние 3 месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили по меньшей мере 32 ФАБ.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события снова скрыли.