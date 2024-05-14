Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  110800 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  112280 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  140401 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  141164 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129945 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175043 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210288 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214982 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206049 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159914 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

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Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

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В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

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"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

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Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

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Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  281707 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  325094 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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9 мая 2024, 10:03  •  342274 просмотра

Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Российская авиация сбросила несколько неразорвавшихся бомб на белгородскую область, не вызвав жертв.

Война •   •  3975 просмотра
Авиация рф продолжает бомбить Белгородскую область: 13 мая "нештатно" сбросили еще два ФАБ-500

Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

В Киеве наблюдаются незначительные перебои в электроснабжении, которые затрагивают около 10% потребителей, примерно до 23:00 из-за значительного дефицита в энергосистеме Украины, вызванного масштабными повреждениями украинских электростанций в результате вражеского ракетного обстрела.

Общество •   •  6462 просмотра
Около 10% потребителей: насколько масштабны отключения света в Киеве

Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

Укрэнерго вынуждено ввести сегодня с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами и увеличением потребления из-за похолодания.

Война •   •  7466 просмотра
Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

На Львовщине вводят графики почасового отключения света

В связи с массовыми атаками на объекты критической инфраструктуры и дефицитом электроэнергии во Львовской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Общество •   •  7809 просмотра
На Львовщине вводят графики почасового отключения света

В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев •   •  12981 просмотра
В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мобилизация в Украине является сложной, но необходимой, заверил в дальнейшей поддержке со стороны США и международного сообщества и заявил о цели приближения Украины к НАТО.

Война •   •  15352 просмотра
"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

В Харькове звучат взрывы. Жителей просят идти в укрытия и не снимать работу ПВО.

Война •   •  17235 просмотра
Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

США повысили тарифы на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, включая полупроводники, батареи, солнечные панели, электромобили, сталь, алюминий и медицинское оборудование, причем некоторые тарифные ставки выросли более чем втрое, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.

Новости Мира •   •  16442 просмотра
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации - масляная картина высотой 8 футов, на которой монарх изображен в форме Уэльской гвардии с мечом и бабочкой, - был представлен в Букингемском дворце.

Новости Мира •   •  15830 просмотра
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.

Война •   •  16173 просмотра
Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян